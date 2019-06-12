12 Haziran 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Puel’in ilk tercihi Diagne

Puel’in ilk tercihi Diagne
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.06.2019

Suud takımının başına geçeceği iddia edilen 'in ilk tercih olduğu iddia edildi.

Suudi Liginde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçen Shabab Riyad'ın hedefinde Mbaye olduğu iddia edilmişti. Senegalli golcünün Suud takımının başına geçeceği iddia edilen 'in ilk tercih olduğu iddiası gündeme geldi. Shabab'ın Diagne için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.
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