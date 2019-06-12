12 Haziran 2019, Çarşamba
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Puel’in ilk tercihi Diagne
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Suud takımının başına geçeceği iddia edilen Cladue Puel'in ilk tercih olduğu iddia edildi.
Suudi Liginde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçen Shabab Riyad'ın hedefinde Mbaye Diagne olduğu iddia edilmişti. Senegalli golcünün Suud takımının başına geçeceği iddia edilen Cladue Puel'in ilk tercih olduğu iddiası gündeme geldi. Shabab'ın Diagne için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.
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