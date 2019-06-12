12 Haziran 2019, Çarşamba
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Belhanda 10 milyon €
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Arap takımlarının istediği Faslı futbolcunun fiyatı belirlendi
Younes Belhanda için şartlı vize çıktı. Teknik kadronun, iyi bir teklif gelmezse kadroda tutulmasını istediği oyuncunun fiyatı 10 milyon euro olarak belirledi. Yönetim, bu rakamın altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak. Belhanda, Arap kulüplerinin radarında bulunuyor. Devre arasında da Arap kulüplerinden ciddi teklifler alan Faslı futbolcu, teknik heyetin araya girmesi sonrasında takımda kaldı ve şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.
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