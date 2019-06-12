12 Haziran 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Belhanda 10 milyon €

Belhanda 10 milyon €
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.06.2019

takımlarının istediği futbolcunun fiyatı belirlendi

Younes için şartlı vize çıktı. Teknik kadronun, iyi bir teklif gelmezse kadroda tutulmasını istediği oyuncunun fiyatı 10 milyon euro olarak belirledi. Yönetim, bu rakamın altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak. Belhanda, kulüplerinin radarında bulunuyor. Devre arasında da Arap kulüplerinden ciddi teklifler alan futbolcu, teknik heyetin araya girmesi sonrasında takımda kaldı ve şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Talisca Galatasaray'a cevabını verdi! Talisca Galatasaray'a cevabını verdi!
Feghouli'den menajerine transfer tembihi Feghouli'den menajerine transfer tembihi
Galatasaray'da seçim için geri sayım Galatasaray'da seçim için geri sayım
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör