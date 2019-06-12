12 Haziran 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Bruma'dan Terim'e telefon: "Beni alın"

Bruma'dan Terim'e telefon: Beni alın
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.06.2019

'de umduğunu bulamayan , 'a dönmek istiyor.

10 milyon euro istediği Portekizli futbolcu, bizzat 'e ulaşarak, "'a dönmek ve yeniden sizinle çalışmayı çok istiyorum" dedi. Terim'in de 'ya, "Bunu Leipzig yöneticilerine de iletmelisin" yanıtı verdiği öğrenildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Talisca Galatasaray'a cevabını verdi! Talisca Galatasaray'a cevabını verdi!
Feghouli'den menajerine transfer tembihi Feghouli'den menajerine transfer tembihi
Galatasaray'da seçim için geri sayım Galatasaray'da seçim için geri sayım
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör