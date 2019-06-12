12 Haziran 2019, Çarşamba
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Bruma'dan Terim'e telefon: "Beni alın"
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Leipzig'de umduğunu bulamayan Bruma, Galatasaray'a dönmek istiyor.
Leipzig 10 milyon euro istediği Portekizli futbolcu, bizzat Fatih Terim'e ulaşarak, "Galatasaray'a dönmek ve yeniden sizinle çalışmayı çok istiyorum" dedi. Terim'in de Bruma'ya, "Bunu Leipzig yöneticilerine de iletmelisin" yanıtı verdiği öğrenildi.
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