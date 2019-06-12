12 Haziran 2019, Çarşamba
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Feghouli'den menajerine transfer tembihi
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Cezayirli yıldız Feghouli, Galatasaray’da devam etmek istediğini menajerine iletti.
Aslan'ın yıldız ismi Feghouli, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu. Cezayirli futbolcunun, zaman zaman farklı takımlardan teklif getiren menajerine, "Beni bunlarla meşgul etme. Burada mutluyum. Kariyerimin ilk şampiyonluğunu burada yaşadım ve daha çok kupa kaldırmak istiyorum" dediği bildirildi.
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