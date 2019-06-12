12 Haziran 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Feghouli'den menajerine transfer tembihi

Feghouli'den menajerine transfer tembihi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.06.2019

yıldız , ’da devam etmek istediğini menajerine iletti.

Aslan'ın yıldız ismi , sarı-kırmızılı takımda çok mutlu. futbolcunun, zaman zaman farklı takımlardan teklif getiren menajerine, "Beni bunlarla meşgul etme. Burada mutluyum. Kariyerimin ilk şampiyonluğunu burada yaşadım ve daha çok kupa kaldırmak istiyorum" dediği bildirildi.
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