12 Haziran 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da seçim için geri sayım

Galatasaray'da seçim için geri sayım
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.06.2019

’da gözler mahkeme kararında. Yarın çıkacak sonuca göre sarı-kırmızılı kulüpte erken yapılabilir.

'da 23 Mart'ta gerçekleşen ve yönetimin ibra edilmediği genel kurul ile alakalı kritik karar yarın verilecek. Buradan çıkacak sonuca göre başkan ve yönetimi ya görevine devam edecek ya da sarı-kırmızılı kulüp sandık başına gidecek. 14. , alınan tedbir kararını kaldırırsa Galatasaray 1 ay içinde yapmak zorunda kalacak.

TEKRAR ADAY OLAMAYACAKLAR

Tedbir kararının kalkması halinde başkan Mustafa Cengiz, 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve şu anki mevcut yöneticiler yeni yapılacak seçimde göreve aday olamayacak. Tedbir kararı kaldırılmazsa Galatasaray yönetimi görevine devam edecek. Kritik bir sürece giren sarı-kırmızılı kulüp yarın mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.
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