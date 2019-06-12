12 Haziran 2019, Çarşamba
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TEKRAR ADAY OLAMAYACAKLAR
Tedbir kararının kalkması halinde başkan Mustafa Cengiz, 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve şu anki mevcut yöneticiler yeni yapılacak seçimde göreve aday olamayacak. Tedbir kararı kaldırılmazsa Galatasaray yönetimi görevine devam edecek. Kritik bir sürece giren sarı-kırmızılı kulüp yarın mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.
Galatasaray'da seçim için geri sayım
Giriş Tarihi: 12.06.2019
Galatasaray’da gözler mahkeme kararında. Yarın çıkacak sonuca göre sarı-kırmızılı kulüpte erken seçim yapılabilir.
Galatasaray'da 23 Mart'ta gerçekleşen ve yönetimin ibra edilmediği genel kurul ile alakalı kritik karar yarın verilecek. Buradan çıkacak sonuca göre başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi ya görevine devam edecek ya da sarı-kırmızılı kulüp sandık başına gidecek. 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, alınan tedbir kararını kaldırırsa Galatasaray 1 ay içinde seçim yapmak zorunda kalacak.
TEKRAR ADAY OLAMAYACAKLAR
Tedbir kararının kalkması halinde başkan Mustafa Cengiz, 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve şu anki mevcut yöneticiler yeni yapılacak seçimde göreve aday olamayacak. Tedbir kararı kaldırılmazsa Galatasaray yönetimi görevine devam edecek. Kritik bir sürece giren sarı-kırmızılı kulüp yarın mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.
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