11 Haziran 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da divan kurulu yarın toplanacak

Galatasaray'da divan kurulu yarın toplanacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.06.2019

Kulübünün haziran ayı olağan toplantısı, yarın yapılacak.

'ndeki basketbol salonunda düzenlenecek toplantıda, sarı-kırmızı kulüp ile bağlı ortaklarının mali, idari, sportif raporları hakkında yönetim ve denetim kurulu sunum gerçekleştirecek.

Futbol Takımı'nın geride kalan sezonda kazandığı ve şampiyonlukları da gündem maddelerinde yer alacak.

Toplantı öncesinde sarı-kırmızılı kulüp, üyeler için düzenleyeceği toplu piknikle çifte şampiyonluğu kutlayacak.


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