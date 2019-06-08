Süper yıldızlar Terim’i bekliyor

Galatasaray bir yandan yan parçalarla kadrosunu takviye ederken diğer taraftan ‘kombine sattıracak’ yıldız transferleriyle de gücüne güç katmayı planlıyor.

Ancak bunun için Mbaye Diagne veya Younes Belhanda'nın belki de ikisinin de satılması gündemde. Fatih Terim sezon içinde "Sadece almakla olmaz, satmayı da bilmeliyiz. Bu konuda eksiğimiz var" ifadelerini kullanmıştı. İmparator, sezon sonrası tatilini tamamladıktan sonra yönetimle bir araya gelecek. Bu buluşmanın ardından yıldız transferler için atağa kalkılacak.

YİNE SCOUT DESTEKLI

Son dönemde transferlerde büyük bir başarı sağlayan Galatasaray'da bunun mimari scout ekibi. Emre Utkucan yönetimindeki ekip son dönemde kritik önemde transferlerin altına imza attılar. Sarıkırmızılılar bu sayede transferde en az hata yapan takım oldu. Cimbom, transferde scout desteği almaya devam edecek.