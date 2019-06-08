Sıra Devler Ligi'nde
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğunun mimarlarından olan Cezayirli futbolcu Sofian Feghouli, gelecek sezon için hedefini belirledi.
Cezayir ile Afrika Kupası'nda boy gösterecek olan Sofiane Feghouli samimi açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu "Süper Lig'de şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Türkiye'de seri şampiyonluk almak kolay değil. Biz bunu başardık. Şimdi daha yüksek hedeflere ulaşmak istiyoruz. Yapılacak transferlerle daha da güçleneceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer gruplardan çıkacağımızı düşünüyorum. Daha başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz" dedi. Feghouli, sezon başında yönetimin kendisini göndermek istediğini tekrarlarken savaşıp formasını aldığını ve bir daha da geri vermediğini kaydetti. Yıldız isim son olarak "Galatasaray ile 3 yıl daha kontratım var. Kulüp göndermediği süreceTürkiye'de kalacağım" ifadelerini kullandı.
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