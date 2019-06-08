08 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Banega'dan Galatasaray'a kötü haber

‘Banega ayrılmayacak’
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Galatasaray’ın ‘çilek transfer’ olarak baktığı Ever Banega transferinde olumsuz bir gelişme yaşandı.Önceki gün 'ın 4 milyon euro'luk teklifini az bulan Sevilla'da sportif direktör Monchi'den yeni bir açıklama geldi.

Monchi "Banega bizim oyuncumuz. Sevilla'da mutlu. Kısa zamanda onun için bir ayrılık görmüyorum'' dedi.

BENNACER ISRARI
Cimbom, orta saha için eski göz ağrısı İsmael Bennacer'i bir kez daha gündemine taşıdı. Küme düşen Empoli'den ayrılmak isteyen Cezayirli futbolcu için İtalyan ekibine resmi teklif iletilecek. 21 yaşındaki futbolcu vatandaşı Sofiane Feghouli'nin formasını giydiği Aslan'a sıcak bakıyor.

KAPTAN ILE YOLA DEVAM
Sarı-kırmızılı kulüpte , Sinan Gümüş, Muğdat Çelik ve Selçuk İnan'ın sözleşmeleri sona erdi. Teknik direktör , Eren'i devre arasında takımın dışına almıştı. Sinan ve Muğdat da gözden düştü. Galatasaray sadece kaptan Selçuk İnan ile yola devam edecek. Tecrübeli isme yeni sözleşme önerilecek.

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