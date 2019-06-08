08 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Son aday Sasa Lukic

Son aday Sasa Lukic
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Ljubomir Fejsa ve Ndiaye'nin dışında Fenerbahçe için bir ön libero iddiası da İtalya'dan geldi... Torino'da forma giyen Sasa Lukic ile Parma ile beraber sarı-lacivertli takımın da ilgilendiği ifade ediliyor.

Ljubomir Fejsa ve Ndiaye'nin dışında Fenerbahçe için bir ön libero iddiası da İtalya'dan geldi... Torino'da forma giyen Sasa Lukic ile Parma ile beraber sarı-lacivertli takımın da ilgilendiği ifade ediliyor. 22 yaşındaki Sırp orta saha bu sezon Serie A'da 24 maçta 2 gol kaydetti. Piyasa değeri ise 4 milyon euro.
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