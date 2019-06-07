08 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Şener Özbayraklı, Galatasaray'da

G.Saray ilk transferini yaptı! Yıldız isim imzayı atıyor...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 Giriş Tarihi: 08.06.2019

ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayrak ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki oyuncu bugün sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren , ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı. Gelecek sezon üç kulvarda yarışacak olan ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılı ekip, 29 yaşındaki sağ bek ile uzun süredir ilgileniyordu. TRT SPOR'da yer alan habere göre Galatasaray, bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Şener Özbayraklı'ya resmi imzayı attıracak.

Devre arasında Tolgay Arslan transferinde Beşiktaş'a takası gündeme gelen ancak tarafların anlaşamaması üzerine takımda kalan Şener Özbayraklı, geçtiğimiz sezon istediği kadar forma şansı bulamamıştı.

2015'in Temmuz ayında Fenerbahçe'ye transfer olan Şener, Sarı Lacivertli formayı 111 kez giyerken, 5 gol, 13 asist kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Sevilla'dan flaş Banega açıklaması! Galatasaray... Sevilla'dan flaş Banega açıklaması! Galatasaray...
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı Galatasaray'da divan kurulu toplantısı
G.Saray üç transferi yarın açıklayacak! İşte o isimler G.Saray üç transferi yarın açıklayacak! İşte o isimler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör