08 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

‘Diagne burada mutlu’

‘Diagne burada mutlu’
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni transferlerine kaynak oluşturmak için Mbaye Diagne’yi satmayı planlıyordu.Diagne cephesinden ilk açıklama geldi.

Golcü ismin menajeri Simone Laurelli "Diagne, Galatasaray'a daha yeni geldi. 4 yıl sözleşmesi var. Galatasaray'da oynadığı için çok mutlu. Kulübün de onunla bir sorunu yok" ifadelerini kullandı.

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