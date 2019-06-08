Lazovic kapışması

Genoa ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki kanat oyuncusu Darko Lazovic için Beşiktaş’ın ardından Galatasaray’ın eski hocası Tudor’un takımı Udinese de devrede.

Beşiktaş'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer alan isimlerden biri olan Darko Lazovic'in taliplileri artıyor. İtalyan basını Beşiktaş'ın Darko Lazovic transferiyle resmen ilgilendiğini yazarken, Udinese'yi çalıştıran Igor Tudor'un da bu transferde siyah-beyazlılara rakip olduğu ifade edildi. İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre Udinese teknik direktörü Igor Tudor, Beşiktaş'ın ilgilendiği Lazovic'in transferi için tüm şartları zorlama kararı aldı. Beşiktaş yönetimi de bonservisi elinde olan Lazovic için önümüzdeki günlerde Sırp oyuncunun menajeri ile bir araya gelerek işi daha fazla uzatmadan bitirmek istiyor. Kariyerine Borac Cacak takımında başlayan Darko Lazovic, 2009 yılında Kızılyıldız'da ardından 2015'te de Genoa'da forma giydi. Darko Lazovic, İtalya Ligi'nde geçen sezon 33 resmi maçta oynadı ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.