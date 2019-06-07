07 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Yönetici bulamadı

Yönetici bulamadı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.06.2019

'in 'ı 50 bin euro için dava ettiği ifade edilse de bunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'daki alacağının 700 bin Euro olduğu öğrenildi.

'in 'ı 50 bin euro için dava ettiği ifade edilse de bunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'daki alacağının 700 bin Euro olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, Galatasaraylı yetkililere ulaşmaya çalıştığı ancak dönüş olmayınca hukuki yollara başvurduğu kaydedildi.

ÇOK ÜZGÜN
Galatasaray'da oynadığı dönemde en az kazanan (1 milyon 150 bin Euro) isimlerden birisi olan Yasin'in alacağıyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpte muhatap bulamamanın üzüntüsünü yaşadığı ifade edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer
Galatasaray ilk bombasını patlattı! Diagne'ye güle güle... Galatasaray ilk bombasını patlattı! Diagne'ye güle güle...
G.Saray bombayı patlatıyor! 10 milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor G.Saray bombayı patlatıyor! 10 milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör