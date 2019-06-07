07 Haziran 2019, Cuma
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ÇOK ÜZGÜN
Yönetici bulamadı
Giriş Tarihi: 07.06.2019
Yasin Öztekin'in Galatasaray'ı 50 bin euro için dava ettiği ifade edilse de bunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'daki alacağının 700 bin Euro olduğu öğrenildi.
Yasin Öztekin'in Galatasaray'ı 50 bin euro için dava ettiği ifade edilse de bunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'daki alacağının 700 bin Euro olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, Galatasaraylı yetkililere ulaşmaya çalıştığı ancak dönüş olmayınca hukuki yollara başvurduğu kaydedildi.
ÇOK ÜZGÜN
Galatasaray'da oynadığı dönemde en az kazanan (1 milyon 150 bin Euro) isimlerden birisi olan Yasin'in alacağıyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpte muhatap bulamamanın üzüntüsünü yaşadığı ifade edildi.
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