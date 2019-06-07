07 Haziran 2019, Cuma
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Mitroglou sıkıntısı
Giriş Tarihi: 07.06.2019
Galatasaray gelecek sezon 2.7 milyon euro ödeyeceği Kostas Mitroglou'nun kiralık anlaşmasını bozarak bu rakamı ödemek istemiyor. Ancak Marsilya, Yunan oyuncuyu geri almayı düşünmüyor.
Galatasaray gelecek sezon 2.7 milyon euro ödeyeceği Kostas Mitroglou'nun kiralık anlaşmasını bozarak bu rakamı ödemek istemiyor. Ancak Marsilya, Yunan oyuncuyu geri almayı düşünmüyor. Olympiakos ise eski kaptanını geri istese de 1.5 milyon euro'dan yukarı çıkmıyor. Flaş bir golcü almayı planlayan Galatasaray'ın orta yol aradığı belirtiliyor.
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