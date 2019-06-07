07 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Mitroglou sıkıntısı

Mitroglou sıkıntısı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.06.2019

Galatasaray gelecek sezon 2.7 milyon euro ödeyeceği Kostas Mitroglou'nun kiralık anlaşmasını bozarak bu rakamı ödemek istemiyor. Ancak Marsilya, Yunan oyuncuyu geri almayı düşünmüyor.

Galatasaray gelecek sezon 2.7 milyon euro ödeyeceği Kostas Mitroglou'nun kiralık anlaşmasını bozarak bu rakamı ödemek istemiyor. Ancak Marsilya, Yunan oyuncuyu geri almayı düşünmüyor. ise eski kaptanını geri istese de 1.5 milyon euro'dan yukarı çıkmıyor. Flaş bir golcü almayı planlayan Galatasaray'ın orta yol aradığı belirtiliyor.
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