07 Haziran 2019, Cuma
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Aslan da peşinde
Giriş Tarihi: 07.06.2019
Galatasaray Schick’e teklif götüren 5. takım oldu. Mbaye Diagne'yi satmaya, Mitroglou'nun kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Galatasaray'ın ilk hedefi Vedat Muriç...
Mbaye Diagne'yi satmaya, Mitroglou'nun kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Galatasaray'ın ilk hedefi Vedat Muriç... İtalya'dan gelen bir haber ise kafaları karıştırdı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Everton, Hoffenheim ve Leipzig'ten sonra Milan'la beraber Patrik Schick için Roma'ya teklif götüren 5. takım olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın teklifi, süresi ve şekli hakkında bilgi verilmedi.
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