07 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Twitter’ı salladı

Twitter’ı salladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.06.2019

Galatasaray , sosyal medya hesabından bir bayram mesajı paylaştı. Mesajında sarı-kırmızılı takımın ligde elde ettiği 22. şampiyonluğa vurgu yapan Terim, "Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle Şampiyon Galatasaray. Tekrar iyi bayramlar" ifadelerine yer verdi.

, Twitter'dan güldüğü bir videoyu paylaşarak "Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle Şampiyon Galatasaray... Tekrar iyi bayramlar" yazdı. Tecrübeli hocanın, bu paylaşımı 88 bin beğeni, 26 bin de retweet aldı.

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