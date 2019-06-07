Twitter’ı salladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir bayram mesajı paylaştı. Mesajında sarı-kırmızılı takımın ligde elde ettiği 22. şampiyonluğa vurgu yapan Terim, "Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle Şampiyon Galatasaray. Tekrar iyi bayramlar" ifadelerine yer verdi.

Fatih Terim, Twitter'dan güldüğü bir videoyu paylaşarak "Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle Şampiyon Galatasaray... Tekrar iyi bayramlar" yazdı. Tecrübeli hocanın, bu paylaşımı 88 bin beğeni, 26 bin de retweet aldı.