07 Haziran 2019, Cuma
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Leipzig’in kapısını çalacak
Giriş Tarihi: 07.06.2019
Şükrü Hanedar, Bruma teklifini resmiyete dökecek. Transfer turuna çıkan İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın İstanbul'a dönmeden önce Almanya'ya geçerek Bruma için Leipzig'le bir görüşme yapacağı öğrenildi.
Transfer turuna çıkan İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın İstanbul'a dönmeden önce Almanya'ya geçerek Bruma için Leipzig'le bir görüşme yapacağı öğrenildi. Daha önce Leipzig'e yapılan, "Bruma'nın 500 bin euro'luk bonusunu ödemeyin. 1 yıllığına kiralayın" teklifinin resmiyete döküleceği bildirildi. Galatasaray'ın Onyekuru'nun durumuna göre fiyatta artışa gidebileceği de konuşuluyor.
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