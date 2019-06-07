Leipzig’in kapısını çalacak

Şükrü Hanedar, Bruma teklifini resmiyete dökecek. Transfer turuna çıkan İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın İstanbul'a dönmeden önce Almanya'ya geçerek Bruma için Leipzig'le bir görüşme yapacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ

Transfer turuna çıkan İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın İstanbul'a dönmeden önce Almanya'ya geçerek Bruma için Leipzig'le bir görüşme yapacağı öğrenildi. Daha önce Leipzig'e yapılan, "Bruma'nın 500 bin euro'luk bonusunu ödemeyin. 1 yıllığına kiralayın" teklifinin resmiyete döküleceği bildirildi. Galatasaray'ın Onyekuru'nun durumuna göre fiyatta artışa gidebileceği de konuşuluyor.