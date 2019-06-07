07 Haziran 2019, Cuma
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Deniz askıya alındı
Giriş Tarihi: 07.06.2019
Yerli adaylar arasında Deniz Türüç'ün de adı yazıyordu. Ancak Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "10 milyon euro istiyoruz. Yabancıya gelince var, yerliye gelince çok para diyorlar" deyince Galatasaray devreden çıktı.
Yerli adaylar arasında Deniz Türüç'ün de adı yazıyordu. Ancak Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "10 milyon euro istiyoruz. Yabancıya gelince var, yerliye gelince çok para diyorlar" deyince Cimbom devreden çıktı.
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