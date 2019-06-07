07 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Deniz askıya alındı

Deniz askıya alındı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.06.2019

Yerli adaylar arasında Deniz Türüç'ün de adı yazıyordu. Ancak Başkanı Erol Bedir, "10 milyon euro istiyoruz. Yabancıya gelince var, yerliye gelince çok para diyorlar" deyince Galatasaray devreden çıktı.

Yerli adaylar arasında Deniz Türüç'ün de adı yazıyordu. Ancak Başkanı Erol Bedir, "10 milyon euro istiyoruz. Yabancıya gelince var, yerliye gelince çok para diyorlar" deyince Cimbom devreden çıktı.
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