07 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.06.2019

Kulübünün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı, 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı, 12 Haziran Çarşamba günü saat 13.30'da 'nde yapılacak.

Toplantıyla ilgili bilgi veren Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, futbol takımının geride kalan sezonda kazandığı lig ve şampiyonluklarının da gündem maddelerinde yer alacağını bildirdi.

Hamamcıoğlu, toplantı öncesi kulübün düzenleyeceği toplu piknikle kutlamanın yapılacağını vurguladı.



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