3 oyuncu 3 gerçek
Ünlü menajer D’Avila temsil ettiği Galatasaray'ın 3 yıldızının son durumlarını açıkladı. Henry Onyekuru’da hayli umutlu, Younes Belhanda belirsiz, Badou Ndiaye ise yolcu.
Galatasaray'ın önemli parçalarından Ndiaye, Onyekuru ve Belhanda'nın gelecek sezon takımda yer alıp almayacakları merak konusuydu. 3 oyuncunun menajerliğini yapan William D'Avila, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
İşte D'Avila'nın tek tek o sözleri:
BELHANDA: Galatasaray için önemli bir futbolcu. Belki ondan önce 1 veya 2 oyuncu satılabilir. Fatih Terim'in oyun sisteminde önemli bir yere sahip. Hocasıyla arası çok iyi... İspanya'dan bazı kulüpler Belhanda ile ilgileniyor ancak şu ana kadar bana gelmiş resmi bir teklif bulunmuyor.
ONYEKURU: Teklifler var ancak nasıl bir yol buluruz da Henry, Galatasaray'da yoluna devam eder bunun yollarını arıyoruz. Kendisine sorsanız kesin olarak Galatasaray'da kalmak istiyor.
NDIAYE: Kiralık olarak gelmişti ve sözleşmesi sona erdi. Galatasaray'da devam edeceğini sanmıyorum.
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