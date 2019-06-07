07 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray planı

Hakan’ın Galatasaray planı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.06.2019

Maldini ile için bir görüşme yapan ve söz alan Terim beklemeye geçti. Milan'da kalmak istediğini açıklayan Hakan'ın ise gönderilmek istemesi durumunda ilk hedefinin ve La Liga olduğu ifade edildi.

Maldini ile için bir görüşme yapan ve söz alan Terim beklemeye geçti. Milan'da kalmak istediğini açıklayan Hakan'ın ise gönderilmek istemesi durumunda ilk hedefinin ve La Liga olduğu ifade edildi. Bu ülkelerden gelecek teklifleri inceleyeceği ve alt sıra bir takıma gitmektense Galatasaray'ı tercih edeceği öğrenildi.
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