07 Haziran 2019, Cuma
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Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray planı
Giriş Tarihi: 07.06.2019
Maldini ile Hakan Çalhanoğlu için bir görüşme yapan ve söz alan Terim beklemeye geçti. Milan'da kalmak istediğini açıklayan Hakan'ın ise gönderilmek istemesi durumunda ilk hedefinin Premier Lig ve La Liga olduğu ifade edildi.
Maldini ile Hakan Çalhanoğlu için bir görüşme yapan ve söz alan Terim beklemeye geçti. Milan'da kalmak istediğini açıklayan Hakan'ın ise gönderilmek istemesi durumunda ilk hedefinin Premier Lig ve La Liga olduğu ifade edildi. Bu ülkelerden gelecek teklifleri inceleyeceği ve alt sıra bir takıma gitmektense Galatasaray'ı tercih edeceği öğrenildi.
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