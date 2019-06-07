07 Haziran 2019, Cuma
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Belhanda Rodrigues takası reddedildi
Giriş Tarihi: 07.06.2019
Al İttihad’ın sürpriz önerisi kabul görmedi. Younes ?Belhanda için yeniden harekete geçen Al İttihad takımından Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi.
Younes ?Belhanda için yeniden harekete geçen Al İttihad takımından Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. Suudlar, Belhanda'yı almak için devre arasında 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettikleri Garry Rodrigues'i takasta teklif etti. İttihad'ın, Belhanda için Rodrigues artı 8 milyon euro önerdiği ifade edildi. Galatasaray'ın ise takas teklifine sıcak bakmadığı, Belhanda için 15 milyon euro istediği bildirildi.
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