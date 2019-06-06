06 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Fatih Terim'den 'şampiyonluk' vurgulu bayram mesajı

Terim'den 'şampiyonluk' vurgulu bayram mesajı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Teknik Direktörü , sosyal medya hesabından bir bayram mesajı paylaştı. Mesajında sarı-kırmızılı takımın ligde elde ettiği 22. şampiyonluğa vurgu yapan Terim, "Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle Şampiyon Galatasaray. Tekrar iyi bayramlar" ifadelerine yer verdi.

Teknik Direktörü , Ramazan Bayramı sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Terim, mesajında 'şampiyonluk' hatırlatmasında da bulundu. Sarı-kırmızılıların, 'de bu sezon elde ettiği 22. şampiyonluğa da değinen deneyimli çalıştırıcı, paylaşımına şu notu düştü:

"Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle Şampiyon Galatasaray... Tekrar iyi bayramlar.


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