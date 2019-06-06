06 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Yerli malı Jimmy

Yerli malı Jimmy
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Gelecek sezonlarda gelebilecek muhtemel yabancı sınırlaması nedeni ile yerli statüsünde forma giyebilecek isimleri araştırmaya başlayan Galatasaray, Jimmy Durmaz ile prensipte anlaştı.

Gelecek sezonlarda gelebilecek muhtemel yabancı sınırlaması nedeni ile yerli statüsünde forma giyebilecek isimleri araştırmaya başlayan Galatasaray, Jimmy Durmaz ile prensipte anlaştı. Daha önce ülkemizde forması giyen İsveç doğumlu yıldızın pasaportu da bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'a transfer olması halinde Türk oyuncu statüsünde forma giyebilecek.
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