06 Haziran 2019, Perşembe
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Yerli malı Jimmy
Giriş Tarihi: 06.06.2019
Gelecek sezonlarda gelebilecek muhtemel yabancı sınırlaması nedeni ile yerli statüsünde forma giyebilecek isimleri araştırmaya başlayan Galatasaray, Jimmy Durmaz ile prensipte anlaştı.
Gelecek sezonlarda gelebilecek muhtemel yabancı sınırlaması nedeni ile yerli statüsünde forma giyebilecek isimleri araştırmaya başlayan Galatasaray, Jimmy Durmaz ile prensipte anlaştı. Daha önce ülkemizde Gençlerbirliği forması giyen İsveç doğumlu yıldızın Türk pasaportu da bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'a transfer olması halinde Türk oyuncu statüsünde forma giyebilecek.
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