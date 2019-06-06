06 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray’a gider

Galatasaray’a gider
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Galatasaray'ın forvet adaylarından birisi de Vedat Müriç... Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan oyuncuyla ilgili, Rizespor Başkanı Hasan , "Vedat, Galatasaray'ı tercih eder. Bunun sebebi de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi" dedi.

Galatasaray'ın forvet adaylarından birisi de Vedat Müriç... Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan oyuncuyla ilgili, Rizespor Başkanı Hasan , "Vedat, Galatasaray'ı tercih eder. Bunun sebebi de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi" dedi. Radyospor'dan Salim Manav'a konuşan Kartal, "Sözlü olarak Fenerbahçe'den ve G.Saray'dan teklif var. Vedat'ın transfer olmasında fayda var" diye konuştu.
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