Galatasaray’a gider

06 Haziran 2019, Perşembe
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Giriş Tarihi: 06.06.2019
Galatasaray'ın forvet adaylarından birisi de Vedat Müriç... Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan oyuncuyla ilgili, Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Vedat, Galatasaray'ı tercih eder. Bunun sebebi de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi" dedi.
Galatasaray'ın forvet adaylarından birisi de Vedat Müriç... Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan oyuncuyla ilgili, Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Vedat, Galatasaray'ı tercih eder. Bunun sebebi de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi" dedi. Radyospor'dan Salim Manav'a konuşan Kartal, "Sözlü olarak Fenerbahçe'den ve G.Saray'dan teklif var. Vedat'ın transfer olmasında fayda var" diye konuştu.
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