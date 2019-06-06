06 Haziran 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Aptalca!
Giriş Tarihi: 06.06.2019
Galatasaray'da beklentilerin kalan Kostas Mitroglou'nun geleceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların, Yunan golcünün kiralık sözleşmesini feshederek yeniden Marsilya'ya göndereceği iddialarına menajerinden sert tepki geldi.
Galatasaray'da beklentilerin kalan Kostas Mitroglou'nun geleceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların, Yunan golcünün kiralık sözleşmesini feshederek yeniden Marsilya'ya göndereceği iddialarına menajerinden sert tepki geldi. Fransız basınında yer alan haberlere yanıt veren menajer Panos Galariotis, "Bu bilgi aptalca... Mitroglou'nun Galatasaray ile hala 1 yıllık sözleşmesi var" ifadesini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu