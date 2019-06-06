06 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Aptalca!

Aptalca!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Galatasaray'da beklentilerin kalan Kostas 'nun geleceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların, Yunan golcünün kiralık sözleşmesini feshederek yeniden Marsilya'ya göndereceği iddialarına menajerinden sert tepki geldi.

Galatasaray'da beklentilerin kalan Kostas 'nun geleceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların, Yunan golcünün kiralık sözleşmesini feshederek yeniden Marsilya'ya göndereceği iddialarına menajerinden sert tepki geldi. Fransız basınında yer alan haberlere yanıt veren menajer Panos Galariotis, "Bu bilgi aptalca... Mitroglou'nun Galatasaray ile hala 1 yıllık sözleşmesi var" ifadesini kullandı.

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