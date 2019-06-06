Yeni itici güç Banega
Sevilla’da forma giyen Arjantinli orta saha için Boca Juniors’un da istekli olduğu ancak en iyi teklifin sarı-kırmızılı yönetimden geldiği ifade edildi.
Bu sezon lig ve kupada elde ettiği başarıyı Şampiyonlar Ligi'ne de taşımak isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içine girdi. Stoke City'nin sıcak bakmaması nedeniyle Badou Ndiaye'yi yeniden kiralaması zor görünen sarı-kırmızılı ekibin listesine aldığı isimlerden birisi de Sevilla'dan Ever Banega... Sevilla forması giyen futbolcu için Galatasaray dışında Boca Juniors'un da istekli olduğu belirtildi. Fakat oyuncuya şu ana kadar en iyi teklifin gelecek sezon Devler Ligi'nde oynayacak G.Saray'dan yapıldığı vurgulandı.
TEKLİF İLGİSİNİ ÇEKTİ
Galatasaray'ın İspanya'da 2.2 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuya, yıllık 3 milyon euro ve bonuslar teklif ettiği öğrenildi. Sevilla'yla da görüşmelerini sıklaştıran Cimbomun, 1 yıl sözleşmesi bulunan Arjantinli için 5 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı bildirildi. Banega'ya talip olan bir diğer kulüp olan Boca Juniors'un ise oyuncuya 2 milyon euro'luk teklif yapacağı iddia edildi. Uzun vadeli bir sözleşme isteyen Banega'nın G.Saray'dan gelen ilgi çekici teklife olumlu cevap verme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
DEVLERDE OYNADI
Boca Juniros'ta yetişen ve Arjantin milli takım formasını 65 kez terleten Banega'nın kariyerinde İnter, Valencia gibi takımlar yer alıyor. Sevilla ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
JOKER
Sevilla'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega, aynı zamanda ön libero ve on numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. Bu sezon 51 resmi maçta 8 gol ve 11 asiste imza attı.
Sevilla, Banega'yı 7 milyon euro'dan aşağıya satmayacağını belirtirken Galatasaray kapıyı 5 milyon euro'dan açtı. İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.
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