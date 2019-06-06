06 Haziran 2019, Perşembe
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Bu kez Yunus piyasa yapacak
Giriş Tarihi: 06.06.2019
Sinan Gümüş'ün kalıp, kalmayacağı belirsizliğini korurken Fatih Terim'den sürpriz bir hamle geldi. Yunus Akgün'le görüşen Terim, genç oyuncusuna, "Kendini yeni sezona hazırla" dedi.
Sinan Gümüş'ün kalıp, kalmayacağı belirsizliğini korurken Fatih Terim'den sürpriz bir hamle geldi. Yunus Akgün'le görüşen Terim, genç oyuncusuna, "Kendini yeni sezona hazırla" dedi. Geçen sezonu Sinan'ın da arkasında üçüncü isim olarak geçiren Yunus'tan Terim'in Ozan Kabak patlaması beklediği de gelen bilgiler arasında...
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