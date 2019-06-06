06 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Bu kez Yunus piyasa yapacak

Bu kez Yunus piyasa yapacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Sinan Gümüş'ün kalıp, kalmayacağı belirsizliğini korurken 'den sürpriz bir hamle geldi. Yunus Akgün'le görüşen Terim, genç oyuncusuna, "Kendini yeni sezona hazırla" dedi.

Sinan Gümüş'ün kalıp, kalmayacağı belirsizliğini korurken 'den sürpriz bir hamle geldi. Yunus Akgün'le görüşen Terim, genç oyuncusuna, "Kendini yeni sezona hazırla" dedi. Geçen sezonu Sinan'ın da arkasında üçüncü isim olarak geçiren Yunus'tan Terim'in Ozan Kabak patlaması beklediği de gelen bilgiler arasında...
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