06 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Yasin’e vefasızlık!

Yasin’e vefasızlık!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.06.2019

'in Galatasaray'ı 50 bin euro için dava ettiği ifade edilse de bunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'daki alacağının 700 bin euro olduğu ortaya çıktı.

'in Galatasaray'ı 50 bin euro için dava ettiği ifade edilse de bunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'daki alacağının 700 bin euro olduğu ortaya çıktı. Geçen yaz Göztepe'ye transfer olan yıldız oyuncunun, G.Saraylı yetkililere ulaşmaya çalıştığı ancak dönüş olmayınca hukuki yollara başvurduğu öğrenildi.
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