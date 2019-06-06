06 Haziran 2019, Perşembe
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Yasin’e vefasızlık!
Giriş Tarihi: 06.06.2019
Yasin'in Galatasaray'ı 50 bin euro için dava ettiği ifade edilse de bunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'daki alacağının 700 bin euro olduğu ortaya çıktı.
Yasin'in Galatasaray'ı 50 bin euro için dava ettiği ifade edilse de bunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'daki alacağının 700 bin euro olduğu ortaya çıktı. Geçen yaz Göztepe'ye transfer olan yıldız oyuncunun, G.Saraylı yetkililere ulaşmaya çalıştığı ancak dönüş olmayınca hukuki yollara başvurduğu öğrenildi.
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