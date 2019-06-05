05 Haziran 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Diagne'ye tepki!

Diagne'ye tepki! 'Hayat sana güzel'
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.06.2019

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Lüks arabalarla poz vermeyi seven futbolcu, formasıyla yine benzer bir fotoğraf paylaştı ve "Hayat güzel" diye yazdı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Lüks arabalarla poz vermeyi seven futbolcu, formasıyla yine benzer bir fotoğraf paylaştı ve "Hayat güzel" diye yazdı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.

Çin ekibi Guangzhou Evergrande'nin Diagne için G.Saray'a 15 milyon euro'luk teklif sunmya hazırlandığı bildirildi.

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