06 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Sol kanat için Dolcek iddiası

Sol kanat için Dolcek iddiası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Cimbom genç yıldız için devrede.Henry Onyekuru'nun Galatasaray'da kalıp kalmayacağının henüz netleşmediği ortamda İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.

Henry Onyekuru'nun Galatasaray'da kalıp kalmayacağının henüz netleşmediği ortamda İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. TMW; Atalanta, Napoli ve Sassuolo'nun da gündeminde olan 19 yaşındaki Hırvat sol açık Ivan Dolcek'e Galatasaray'ın da talip olduğunu iddia etti. Slaven Belupo'da forma giyen Hırvat U19 'nın yıldız adayı için G.Saray'ın ülkedeki bağlantılarını kullandığı iddia edildi.
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