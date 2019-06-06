06 Haziran 2019, Perşembe
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Sol kanat için Dolcek iddiası
Giriş Tarihi: 06.06.2019
Cimbom genç yıldız için devrede.Henry Onyekuru'nun Galatasaray'da kalıp kalmayacağının henüz netleşmediği ortamda İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.
Henry Onyekuru'nun Galatasaray'da kalıp kalmayacağının henüz netleşmediği ortamda İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. TMW; Atalanta, Napoli ve Sassuolo'nun da gündeminde olan 19 yaşındaki Hırvat sol açık Ivan Dolcek'e Galatasaray'ın da talip olduğunu iddia etti. Slaven Belupo'da forma giyen Hırvat U19 Milli Takımı'nın yıldız adayı için G.Saray'ın ülkedeki bağlantılarını kullandığı iddia edildi.
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