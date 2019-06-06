06 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Cimbom İtalya yolcusu

Cimbom İtalya yolcusu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Şampiyon Galatasaray'ın kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar 2019-20 sezonu için 1 'da top başı yapacak. 3 Temmuz'da ise hazırlıklar için kampına start verilecek.

Şampiyon Galatasaray'ın kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar 2019-20 sezonu için 1 'da top başı yapacak. 3 Temmuz'da ise hazırlıklar için kampına start verilecek. Galatasaray'ın sezon başı için İtalya'da, yakınlarından bir tesisi beğendiği ve yeni sezona ilk etapta burada hazırlanmayı planladığı öğrenildi.
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