05 Haziran 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Son Aslan Doğukan

Son Aslan Doğukan
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.06.2019

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, rotayı iç transfere çevirdi. Sarı kırmızılılar, 20 yaşındaki genç yıldız için Antalya ile el sıkıştığı bildirildi.

Transferde elini çabuk tutmak isteyen G.Saray'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, 'un 1999 doğumlu genç futbolcusu Doğukan Sinik'e talip olduğu öne sürüldü. Hattta 1.7 milyon euro bonservis ücreti ve bir oyuncu karşılığında anlaşma sağladığı kaydedildi. Antalyaspor Başkanı Şafak Öztürk ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın görüştüğü ve imzaların an meselesi olduğu bildirildi.

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