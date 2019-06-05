Borussia Dortmund'un yıldızı Götze Galatasaray'a önerildi!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti. Transferde Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan isimlere yönelen sarı kırmızılılara Borussia Dortmund'un yıldızı Götze önerildi.

Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. Almanya'da yaşayan Galatasaray yönetimine yakın bir isim, Mario Götze'yi getirebileceğini iletti. Borussia Dortmund'un, 2020'de sözleşmesi bitecek orta sahaya düşük bir teklifte bulunduğu, bu nedenle Götze'nin ayrılmayı düşündüğü ifade edildi. Teklifin, öncelikle Hakan Çalhanoğlu'nu isteyen Fatih Terim'e iletileceği öğrenildi.