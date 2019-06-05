05 Haziran 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Borussia Dortmund'un yıldızı Götze Galatasaray'a önerildi!

Borussia Dortmund'un yıldızı Götze Galatasaray'a önerildi!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.06.2019

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti. Transferde Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan isimlere yönelen sarı kırmızılılara Borussia Dortmund'un yıldızı Götze önerildi.

Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. Almanya'da yaşayan Galatasaray yönetimine yakın bir isim, 'yi getirebileceğini iletti. Borussia Dortmund'un, 2020'de sözleşmesi bitecek orta sahaya düşük bir teklifte bulunduğu, bu nedenle Götze'nin ayrılmayı düşündüğü ifade edildi. Teklifin, öncelikle 'nu isteyen 'e iletileceği öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Banega'nın menajeri konuştu! Galatasaray... Banega'nın menajeri konuştu! Galatasaray...
Galatasaray'dan 3 yıllık imza! Galatasaray'dan 3 yıllık imza!
Yıldız isim Galatasaray'da! Ön protokol imzalandı... Yıldız isim Galatasaray'da! Ön protokol imzalandı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör