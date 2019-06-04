04 Haziran 2019, Salı

GALATASARAY

Şener Özbayraklı Galatasaray'da

Yıldız isim Galatasaray'da! Ön protokol imzalandı...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 Giriş Tarihi: 04.06.2019

ile sözleşmesi sona eren yolunda... Sarı kırmızılı ekip 29 yaşındaki futbolcu ile ön protokol imzaladı.

ile yolları ayrılacağı konuşulan Şener Özbayraklı'nın yeni takımı belli oldu. A spor'un haberine göre sarı-lacivertliler kulübün 29 yaşındaki tecrübeli savunmacısı yeni sezon için Galatasaray ile ön protokol imzaladı.

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