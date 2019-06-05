05 Haziran 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'dan haber var!
Giriş Tarihi: 05.06.2019
Galatasaray'da gösterdiği performansla Bundesliga ekibi Leipzig’in yolunu tutan Bruma, Galatasaray'a dönüş hazırlığı yapıyor. Portekizli futbolcu bu kez kiralık olarak gelecek.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'nın Leipzig'de yolun sonuna geldi. Kicker'da yer alan habere göre; Leipzig'in yeni hocası Julian Nagelsmann, Bruma ve Augustin'in planlarında olmadığını yönetime iletti. Haberde; "Nagelsmann, iki ismi disiplinsiz davranışları sebebiyle gözden çıkardı" denildi. G.Saray, Onyekuru'yu tekrar kiralayamaması halinde sol kanat takviyesi için Bruma'yı yeniden düşünüyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı