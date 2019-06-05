05 Haziran 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'dan haber var!

G.Saray'ın eski yıldızı Bruma'dan haber var!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.06.2019

Galatasaray'da gösterdiği performansla Bundesliga ekibi Leipzig’in yolunu tutan Bruma, Galatasaray'a dönüş hazırlığı yapıyor. Portekizli futbolcu bu kez kiralık olarak gelecek.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'nın Leipzig'de yolun sonuna geldi. Kicker'da yer alan habere göre; Leipzig'in yeni hocası Julian Nagelsmann, Bruma ve Augustin'in planlarında olmadığını yönetime iletti. Haberde; "Nagelsmann, iki ismi disiplinsiz davranışları sebebiyle gözden çıkardı" denildi. G.Saray, Onyekuru'yu tekrar kiralayamaması halinde sol kanat takviyesi için Bruma'yı yeniden düşünüyor.

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