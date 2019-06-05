Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'dan haber var!

Galatasaray'da gösterdiği performansla Bundesliga ekibi Leipzig’in yolunu tutan Bruma, Galatasaray'a dönüş hazırlığı yapıyor. Portekizli futbolcu bu kez kiralık olarak gelecek.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'nın Leipzig'de yolun sonuna geldi. Kicker'da yer alan habere göre; Leipzig'in yeni hocası Julian Nagelsmann, Bruma ve Augustin'in planlarında olmadığını yönetime iletti. Haberde; "Nagelsmann, iki ismi disiplinsiz davranışları sebebiyle gözden çıkardı" denildi. G.Saray, Onyekuru'yu tekrar kiralayamaması halinde sol kanat takviyesi için Bruma'yı yeniden düşünüyor.