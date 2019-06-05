05 Haziran 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Roger Marti sesleri!

G.Saray'da forvete yeni isim!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.06.2019

Mitroglou ile Diagne ile önümüzdeki sezon devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, santrfor transferinde yoğunlaşıyor. Sarı-kırmızılıların gündemine giren son isim Roger Marti oldu.

Devre arasında transfer edilen Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'ndan çok da memnun olmayan Galatasaray bu bölge için yeni isimler arıyor. Son olarak Roger Marti ismi gündeme geldi. La Liga'da Levante forması giyen golcü futbolcunun transferi için sarıkırmızılıların devreye girdiği ve 6 milyon euro'luk teklif yaptığı iddia edildi. Levante'nin bu teklifi kabul etmediği ve oyuncu için daha yüksek bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

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