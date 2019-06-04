Naim Sliti yıldızlaştı
Galatasaray'ın transfer listesinde olan Naim Sliti'nin transferi, Dijon'un ligde kalmasıyla zora girdi. 1-1 biten play-out ilk maçında gole katkı sağlayan 3-1 biten 2. maçta ise 2 gol atan ve maçın adamı seçilen Tunuslu 10 numara dikkatleri üzerine çekti.
Galatasaray'ın transfer listesinde olan Naim Sliti'nin transferi, Dijon'un ligde kalmasıyla zora girdi. 1-1 biten play-out ilk maçında gole katkı sağlayan 3-1 biten 2. maçta ise 2 gol atan ve maçın adamı seçilen Tunuslu 10 numara dikkatleri üzerine çekti.
BÜYÜK GÜÇ KATAR
Teknik direktör Muhsin Ertuğral, Galatasaray ile anılan Naim Stili'den övgü dolu sözler ile bahsetti. Ertuğral, "Stili'nin Türkiye'de oynayacak olması beni heyecanlandırır. Belhanda ile farklı bir futbol aklı var. Sürekliliği olan bir oyuncu... G.Saray almayı başarırsa takıma büyük güç kadar" ifadelerini kullandı.
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