04 Haziran 2019, Salı

GALATASARAY

Kamp yeri bakılıyor

Kamp yeri bakılıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.06.2019

Galatasaray, Temmuz ayında kamp yapacağı yer için iki ülkeye bakıyor. Geçtiğimiz hafta içinde antrenör ve idari menajer Şükrü Hanedar, İtalya ile Avusturya'ya giderek kamp yerlerini incelediler.

Galatasaray, Temmuz ayında kamp yapacağı yer için iki ülkeye bakıyor. Geçtiğimiz hafta içinde antrenör ve idari menajer Şükrü Hanedar, İtalya ile Avusturya'ya giderek kamp yerlerini incelediler. Sahalar ve otel konusunda bir rapor hazırladılar. Teknik direktör son kararı verecek. İmparator, Bodrum'da ailesi ile birlikte bayram tatilini geçirecek. Ardından İstanbul'a dönüp kamp yerini belirleyecek.
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