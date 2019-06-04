04 Haziran 2019, Salı
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Kamp yeri bakılıyor
Giriş Tarihi: 04.06.2019
Galatasaray, Temmuz ayında kamp yapacağı yer için iki ülkeye bakıyor. Geçtiğimiz hafta içinde antrenör Levent Şahin ve idari menajer Şükrü Hanedar, İtalya ile Avusturya'ya giderek kamp yerlerini incelediler.
Galatasaray, Temmuz ayında kamp yapacağı yer için iki ülkeye bakıyor. Geçtiğimiz hafta içinde antrenör Levent Şahin ve idari menajer Şükrü Hanedar, İtalya ile Avusturya'ya giderek kamp yerlerini incelediler. Sahalar ve otel konusunda bir rapor hazırladılar. Teknik direktör Fatih Terim son kararı verecek. İmparator, Bodrum'da ailesi ile birlikte bayram tatilini geçirecek. Ardından İstanbul'a dönüp kamp yerini belirleyecek.
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