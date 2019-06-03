03 Haziran 2019, Pazartesi

GALATASARAY

İşte G.Saray'ın Vedat Muriç teklifi

G.Saray fiyat artırdı! İşte Vedat Muriç için yeni teklif
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 Giriş Tarihi: 03.06.2019

'nin de gündemindeki , A Spor'a yaptığı açıklamada 'da forma giymek istediğini söyledi.

''de sezonun da sona ermesiyle gündemi de ısınmaya başladı.

Adı en çok transfer haberlerine karışan isimlerin başında ise 'da forma giyen var.

'nin transfer listesine aldığı, daha sonra 'ın da ilgilenmeye başladığı Vedat Muriç, A Spor'a özel açıklama yaptı. 25 yaşındaki Kosovalı forvet, açıklamasında "Galatasaray'da oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, daha önce 2,5 milyon euro teklif yapan Galatasaray'ın teklifini 500 bin euro daha artırarak 3 milyon euro'ya yükselttiği, yanında bir de oyuncu teklif ettiği öğrenildi.

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