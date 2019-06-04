04 Haziran 2019, Salı

GALATASARAY

Yusuf Günay: Ben karışmadım

Yusuf Günay: Ben karışmadım
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.06.2019

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, 'ün Başkanlık seçimi sırasında Nihat Özdemir'in listesine yer almaması için baskı yaptığı iddia edilmişti. Günay ortaya atılan bu iddia ile ilgili konuştu.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, 'ün Başkanlık seçimi sırasında Nihat Özdemir'in listesine yer almaması için baskı yaptığı iddia edilmişti. Günay ortaya atılan bu iddia ile ilgili konuştu. Günay "Galatasaray delegasyonu olarak Ali Dürüst ile ilgili 'ne çıkarı ne de alın' diye bir önerimiz oldu. Yönetim Kurulu listesinde yer alsaydı asla itiraz edip çıkarın demezdik" ifadelerini kullandı.

Listede yoktu' YUSUF Günay, sarı-kırmızılı kulislere de yansıyan Ali Dürüst konusuyla ilgili net açıklamalarını sürdürdü. Günay "Bizim önümüze konulan listede zaten Ali Dürüst yoktu. Bu söz konusu değil. Kendisine bir tepkimiz de olmadı. Kesinlikle bizim dışımızda gelişen bir durum" açıklaması yapt
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