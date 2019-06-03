03 Haziran 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Luyindama için ek süre

Luyindama için ek süre
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.06.2019

Galatasaray 6 milyon euro'luk satın alma hakkını elinde tuttuğu Christian Luyindama için Standard Liege'den 'a kadar süre istedi. Belçika ekibinin bu talebi kabul ettiği bildirildi.

Galatasaray 6 milyon euro'luk satın alma hakkını elinde tuttuğu Christian Luyindama için Standard Liege'den 'a kadar süre istedi. Belçika ekibinin bu talebi kabul ettiği bildirildi. Daha önce 31 Mayıs'a kadar ödeme yapması gereken Galatasaray, 30 Haziran'a kadar 6 milyon euro'yu yatırmazsa Kongolu stoper takımına dönecek.
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