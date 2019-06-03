03 Haziran 2019, Pazartesi
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Luyindama için ek süre
Giriş Tarihi: 03.06.2019
Galatasaray 6 milyon euro'luk satın alma hakkını elinde tuttuğu Christian Luyindama için Standard Liege'den 30 Haziran'a kadar süre istedi. Belçika ekibinin bu talebi kabul ettiği bildirildi.
Galatasaray 6 milyon euro'luk satın alma hakkını elinde tuttuğu Christian Luyindama için Standard Liege'den 30 Haziran'a kadar süre istedi. Belçika ekibinin bu talebi kabul ettiği bildirildi. Daha önce 31 Mayıs'a kadar ödeme yapması gereken Galatasaray, 30 Haziran'a kadar 6 milyon euro'yu yatırmazsa Kongolu stoper takımına dönecek.
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