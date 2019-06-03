Vedat Muriç gelmeden gönülleri fethetti

Çaykur Rizespor'da gösterdiği performansla büyük kulüplerin gündeminde olan Vedat Muriç, sarı kırmızılı formayı giymek istemesi taraftarları mutlu etti.

Galatasaray'da ​Diagne'nin satılması durumunda doğacak forvet açığının kapatılması için ilk aday Vedat Muriç... Fenerbahçe ile de anılmasına karşın Kosovalı golcünün, tercihini Galatasaray'dan yana kullanması daha gelmeden sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü girmesini sağladı. AYRICA 14 milyon euro'ya mal olan Mbaye Diagne ile karşılaştırıldığında 25 yaşındaki golcünün maliyeti de yönetime makul geldi. Abdurrahim Albayrak'ın Rizeli olması ve rakamın düşürülmesi için önerilecek birden fazla oyuncunun kadroda olması da transfer ihtimalini güçlendiriyor.