03 Haziran 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Vedat Muriç gelmeden gönülleri fethetti

Vedat Muriç gelmeden gönülleri fethetti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.06.2019

'da gösterdiği performansla büyük kulüplerin gündeminde olan , sarı kırmızılı formayı giymek istemesi taraftarları mutlu etti.

'da ​Diagne'nin satılması durumunda doğacak forvet açığının kapatılması için ilk aday ... ile de anılmasına karşın Kosovalı golcünün, tercihini Galatasaray'dan yana kullanması daha gelmeden sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü girmesini sağladı. AYRICA 14 milyon euro'ya mal olan Mbaye Diagne ile karşılaştırıldığında 25 yaşındaki golcünün maliyeti de yönetime makul geldi. Abdurrahim Albayrak'ın Rizeli olması ve rakamın düşürülmesi için önerilecek birden fazla oyuncunun kadroda olması da transfer ihtimalini güçlendiriyor.

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