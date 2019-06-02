Galatasaray'da Mevlüt Erdinç hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Medipol Başakşehir'in forveti Mevlüt Erdinç'i listesine dahil etti.

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı.

Forvet rotasyonunda bulunan Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou, Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik'le yollarını ayıracak olan Galatasaray, son olarak Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç'i transfer listesine dahil etti.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, Mevlüt Erdinç'e bonservis sorununu çözdükten sonra kendisiyle görüşebileceklerini ilettiler.

Bu sezon Antalyaspor formasıyla 27 maça çıkan golcü oyuncu, 14 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Başakşehir ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam eden Mevlüt'ün güncel piyasa değeri 850 bin Euro.