02 Haziran 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Mevlüt Erdinç hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 Giriş Tarihi: 02.06.2019

çalışmalarını sürdüren , geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen 'in forveti 'i listesine dahil etti.

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan 'da yaz dönemi için çalışmalar başladı.

Forvet rotasyonunda bulunan Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou, Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik'le yollarını ayıracak olan Galatasaray, son olarak 'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu 'i transfer listesine dahil etti.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, Mevlüt Erdinç'e bonservis sorununu çözdükten sonra kendisiyle görüşebileceklerini ilettiler.

Bu sezon Antalyaspor formasıyla 27 maça çıkan golcü oyuncu, 14 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Başakşehir ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam eden Mevlüt'ün güncel piyasa değeri 850 bin Euro.

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