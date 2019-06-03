04 Haziran 2019, Salı

GALATASARAY

Nagatomo'ya sürpriz talip! 5 milyon euro...

Nagatomo'ya sürpriz talip! 5 milyon euro...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 Giriş Tarihi: 04.06.2019

’la 2 yıl daha sözleşmesi olan Nagatomo’yu isteyen kulübünün ismin i yazmayan basını, “5 milyon Euro’luk bir teklif bu iş birt”e dedi

Yaşadığı hastalık ve sakatlıklara rağmen 'ın transferinde önemli rol oynayan Yuto Nagatomo'ya sürpriz bir talip çıktı.

FİYATI BELLİ!

basının iddiasına göre bir kulübü, tecrübeli savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. Kulübün isminin şu anda gizli tutulduğunu da belirten Japon basını, "Galatasaray, Nagatomo'nun fiyatını 5 milyon Euro olarak belirledi. Böyle bir teklif gelirse biter" ifadesini kullandı. anlaşması nedeniyle futbolcu satmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar'ın şimdi resmi teklifi beklemeye başladığı da iddialar arasında.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması! G.Saray... Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması! G.Saray...
Diagne'ye sürpriz talip! Diagne'ye sürpriz talip!
Balotelli'den transfer açıklaması: Şeref duyarım Balotelli'den transfer açıklaması: "Şeref duyarım"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör