04 Haziran 2019, Salı

GALATASARAY

Cimbom'da sıradaki aday: Holtby

Bir aday daha: Holtby
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.06.2019

Galatasaray'da ana hedef ... Ancak alternatif isimler de yok değil. Terim'in önüne gelen adaylardan birisi de Bundesliga'da küme düşen Hannover'in beyni Lewis Holtby.

Galatasaray'da ana hedef ... Ancak alternatif isimler de yok değil. Terim'in önüne gelen adaylardan birisi de Bundesliga'da küme düşen Hannover'in beyni Lewis Holtby. Takımı küme düşmesine rağmen 4 gol ve 5 asist yapan Alman 'nda da forma giymiş 29 yaşındaki oyuncunun en önemli özelliklerinden birisi de Terim'in sevdiği gibi sol ayaklı olması...

MELO'YA KAPILAR AÇIK
KISA bir süre önce , "Aralık'ta sözleşmem bitiyor. Ocak'ta geleyim. Maç başı alayım. Sezon sonunda da şampiyonluk kutlamalarında yer almak istiyorum" demişti. Brezilyalı futbolcunun, teklifi acelesi olmadığı için kenara konuldu. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, "O zaman bir gelsin; yeniden konuşuruz" dedi.

YAŞLANDIM AMA BİTMEDİM!
Yuto Nagatomo, "Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefliyorum" dedi. 32 yaşındaki yıldız, "Hedefim Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Dünya Kupası'nda da Japonya ile başarıya ulaşmayı umuyorum. Yaşlandım ama bitmedim" dedi.

ONYEKURU: TRANSFER TEKLİFLERİNİ BİR KENARA BIRAKTIM

Galatasaray ile lig şampiyonluğu ve sevinci yaşayan Henry Onyekuru artık tamamen Afrika Kupası'na odaklandığını söyledi. Transferini bir kenara bıraktığını kaydeden Nijeryalı yıldız, 21 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında Mısır'da düzenlenecek turnuvada başarılı olmak istediğini ifade etti. Onyekuru, "Benim için harika bir sezon oldu. İki kupa birden kazandık. Şimdi Nijerya ile Afrika Kupası'nı kazanmak istiyorum. Tamamen buna odaklandım" diye konuştu.

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