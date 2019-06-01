01 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Ianis Hagi elden kaçtı

İanis Hagi elden kaçtı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.06.2019

Taraftarı heyecanlandıran Hagi soyadı, 'a dönmüyor.

Efsane 'nin oğlu İanis Hagi'in adı sarı-kırmızılılarla anılıyordu ancak Cimbom bu transferde hızlı davranmayınca devi Ajax devreye girdi. Gheorghe Hagi "İanis'in transferini bitirmeye çok yakınız. Onun için Ajax'ta oynamak tam bir rüyaydı. O Xavi'nin Rumen versiyonu" diye konuştu.
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