01 Haziran 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Ianis Hagi elden kaçtı
Giriş Tarihi: 01.06.2019
Taraftarı heyecanlandıran Hagi soyadı, Galatasaray'a dönmüyor.
Efsane Gheorghe Hagi'nin oğlu İanis Hagi'in adı sarı-kırmızılılarla anılıyordu ancak Cimbom bu transferde hızlı davranmayınca Hollanda devi Ajax devreye girdi. Gheorghe Hagi "İanis'in transferini bitirmeye çok yakınız. Onun için Ajax'ta oynamak tam bir rüyaydı. O Xavi'nin Rumen versiyonu" diye konuştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı