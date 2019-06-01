01 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Komşu’dan Kostas’a teklif

Komşu’dan Kostas’a teklif
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.06.2019

Yunan basını 'un eski yıldızı 'yu istediğini yazdı.

Habere göre; bonservisini elinde tutan Marsilya'ya danışan Oly, ardından G.Saray ile görüştü. Yöneticiler görüşme izni verince 31'lik golcüye 1.8 milyon euro önerildi. Gelecek sezon yıllık 2.6 milyon euro kazanacak olan ise teklifi kabul etmedi.

KENDİNE GELMELİ

'nin ile yaptığı özel maç sonrası teknik direktör Anastasiadis, Galatasaraylı forvet Mitroglou'nu yorumladı. Oyuncusunun sakatlık sonrası bayağı geriye gittiğini aktaran Angelos, "Kendine gelmesi hem hem bizim için faydalı olacak" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Taffarel yıldız kaleciyi takipte! Açıkladı... Taffarel yıldız kaleciyi takipte! Açıklad��...
G.Saray'a dünya yıldızı golcü! G.Saray'a dünya yıldızı golcü!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı! Teklif yapıldı G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı! Teklif yapıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör