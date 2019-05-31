31 Mayıs 2019, Cuma
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Ön liberoya Traore
Giriş Tarihi: 31.05.2019
İtalyan basını, 19 yaşındaki Fildişili oyuncu için Fiorentina’nın en büyük rakibinin G.Saray olduğunu yazdı.
Fatih Terim'in belirlediği, "5'nci Yılın Sonunda Şampiyonalar Ligi Şampiyonluğu" planı çerçevesinde scout ekibi Bruma, Marcao ve Onyekuru gibi genç ve gelecek vadeden oyuncular üzerinde duruyor. Bu isimlerden birisinin de Serie A'da küme düşen Empoli'de forma giyen Hamed Junior Traore olduğu iddia edildi.
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