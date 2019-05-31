31 Mayıs 2019, Cuma

GALATASARAY

Ön liberoya Traore

Ön liberoya Traore
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.05.2019

İtalyan basını, 19 yaşındaki Fildişili oyuncu için ’nın en büyük rakibinin G.Saray olduğunu yazdı.

'in belirlediği, "5'nci Yılın Sonunda Şampiyonalar Ligi Şampiyonluğu" planı çerçevesinde scout ekibi Bruma, Marcao ve Onyekuru gibi genç ve gelecek vadeden oyuncular üzerinde duruyor. Bu isimlerden birisinin de Serie A'da küme düşen Empoli'de forma giyen Hamed Junior Traore olduğu iddia edildi.
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